Alameda Point自來水有異味 當局呼籲民眾暫停飲用

【KTSF】

東灣水利局週二晚發出48小時的警告,呼籲居住在東灣Alameda Point的居民,不要飲用或使用自來水。

局方接獲味道及氣味的投訴,經過調查及測試後,發現測試樣本的自來水,跟標準的自來水樣本有差別,可能是非食用水進入了飲用水系統,當局已派員沖洗食水系統,以及不停測試食水。

東灣水利局呼籲住在Alameda Point的居民,在48小時內不要飲用自來水,亦不要用自來水刷牙、洗碗和煮食,以及不要餵給寵物。

受影響的居民可以到West Ranger大道677 號免費拿瓶裝水。

當局表示,只有Alameda Point受到影響,因為該社區沿用前海軍基地的基建設施,其他居住在Alameda市的居民,食水不受影響。

當局表示,在沖洗食水系統過程中,會不停測試樣本,確保居民能安全飲用,並會在未來48小時公佈有關食水受污染的詳情。

