阿拉米達市發生郵件爆炸事件 警員妻子受傷

節日期間,包裹運送服務特別忙碌,不過灣區兩個月來卻發生兩宗郵件爆炸事件,最新的一起發生在上週五,而且是送到一名警員家中,事件導致警員妻子受傷,當局已經展開調查,並相信這兩起案件有關。

上個月一個透過郵局送信系統,寄到東Palo Alto住家的包裹發生爆炸事件,上週五東灣阿拉米達市的Bay Farm Island又發生類似案件,而且包裹是郵寄到一名警員的家中。

警員的妻子收到包裹時,感覺有些可疑,因此把包裹丟棄,包裹卻被引爆,警員妻子的耳朵受傷,還有輕微燒傷。

KPIX電視台報導,爆炸的包裹長約11英吋,無法放入郵箱,必須由郵差面交給收信人。

美國郵政局官員證實,目前有多個執法部門合作展開調查,包括檢測相關的DNA,了解炸彈包裹如何製造,還有兩起案件的類似之處等。

美國郵政局檢查員Jeff Fitch呼籲民眾,發現可疑情況要馬上報警。

根據初步調查結果,當局認定兩起爆炸案中的炸彈是同一人製造並郵寄,有保安專家表示,當這些裝置被製造的時候,就已經留下蛛絲馬跡。

上個月寄到東Palo Alto住家的案件,導致收到包裹的父親受傷,但其實收信人是兒子,兩人的名字相同。

當局透露,目前正在重建包裹,並希望透過追蹤條碼,找出疑犯在哪個郵局寄出,並透過監視錄影畫面找到疑犯。

