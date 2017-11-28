阿拉米達市發生郵件爆炸事件 警員妻子受傷

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【KTSF】

節日期間，包裹運送服務特別忙碌，不過灣區兩個月來卻發生兩宗郵件爆炸事件，最新的一起發生在上週五，而且是送到一名警員家中，事件導致警員妻子受傷，當局已經展開調查，並相信這兩起案件有關。

上個月一個透過郵局送信系統，寄到東Palo Alto住家的包裹發生爆炸事件，上週五東灣阿拉米達市的Bay Farm Island又發生類似案件，而且包裹是郵寄到一名警員的家中。

警員的妻子收到包裹時，感覺有些可疑，因此把包裹丟棄，包裹卻被引爆，警員妻子的耳朵受傷，還有輕微燒傷。

KPIX電視台報導，爆炸的包裹長約11英吋，無法放入郵箱，必須由郵差面交給收信人。

美國郵政局官員證實，目前有多個執法部門合作展開調查，包括檢測相關的DNA，了解炸彈包裹如何製造，還有兩起案件的類似之處等。

美國郵政局檢查員Jeff Fitch呼籲民眾，發現可疑情況要馬上報警。

根據初步調查結果，當局認定兩起爆炸案中的炸彈是同一人製造並郵寄，有保安專家表示，當這些裝置被製造的時候，就已經留下蛛絲馬跡。

上個月寄到東Palo Alto住家的案件，導致收到包裹的父親受傷，但其實收信人是兒子，兩人的名字相同。

當局透露，目前正在重建包裹，並希望透過追蹤條碼，找出疑犯在哪個郵局寄出，並透過監視錄影畫面找到疑犯。

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