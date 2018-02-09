阿拉米達市將安裝車牌掃瞄鏡頭 惹反對聲音

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【KTSF 郭柟報導】

東灣阿拉米達（Alameda）市議會一致通過撥款50萬元，計劃在市內13個地點安裝車牌掃瞄鏡頭，紀錄所有進出城市的汽車，引來爭議性，有民眾擔心車牌資料會落入聯邦移民執法局（ICE）手上。

警方表示，阿拉米達市的罪案有上升趨勢，因此希望在市內安裝車牌掃瞄鏡頭，當發現失車或涉案汽車時，方便警員執法。

市議會週二通過撥款50萬元，安裝車牌鏡頭，不過尚未正式落實購買。

警局局長Paul Rolleri原先建議從Vigilant Solutions公司購買這些鏡頭，但是有報導指，該公司上月同ICE簽署合約，同意將鏡頭拍攝到的資料提供給ICE。

多名市議員因此希望，先決定授權給誰使用車牌資料、怎樣使用這些資料，以及選擇向哪一間公司購買鏡頭，確保資料不會落入ICE手上。

阿拉米達市市長Trish Spencer說：”Vigilant公司代表保證，公司另有部門處理車牌資料，不過大部份市議員都有顧慮，因此張貼告示，歡迎其他公司投標。”

另外，警方表示，阿拉米達市的一些警車，幾年前已配備了從該公司購買的車牌掃瞄鏡頭，警局局長表示，在一星期幾前才發現此事，馬上中止與該公司分享任何拍攝到的數據，又表明警方不會為ICE提供車牌資料。

阿拉米達市去年發生了5,075宗罪案，比前年上升了一成多，警方表示，安裝車牌鏡頭主要是防範搶劫、汽車爆竊等的罪案發生。

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