阿拉米達市將安裝車牌掃瞄鏡頭 惹反對聲音

【KTSF 郭柟報導】

東灣阿拉米達(Alameda)市議會一致通過撥款50萬元,計劃在市內13個地點安裝車牌掃瞄鏡頭,紀錄所有進出城市的汽車,引來爭議性,有民眾擔心車牌資料會落入聯邦移民執法局(ICE)手上。

警方表示,阿拉米達市的罪案有上升趨勢,因此希望在市內安裝車牌掃瞄鏡頭,當發現失車或涉案汽車時,方便警員執法。

市議會週二通過撥款50萬元,安裝車牌鏡頭,不過尚未正式落實購買。

警局局長Paul Rolleri原先建議從Vigilant Solutions公司購買這些鏡頭,但是有報導指,該公司上月同ICE簽署合約,同意將鏡頭拍攝到的資料提供給ICE。

多名市議員因此希望,先決定授權給誰使用車牌資料、怎樣使用這些資料,以及選擇向哪一間公司購買鏡頭,確保資料不會落入ICE手上。

阿拉米達市市長Trish Spencer說:”Vigilant公司代表保證,公司另有部門處理車牌資料,不過大部份市議員都有顧慮,因此張貼告示,歡迎其他公司投標。”

另外,警方表示,阿拉米達市的一些警車,幾年前已配備了從該公司購買的車牌掃瞄鏡頭,警局局長表示,在一星期幾前才發現此事,馬上中止與該公司分享任何拍攝到的數據,又表明警方不會為ICE提供車牌資料。

阿拉米達市去年發生了5,075宗罪案,比前年上升了一成多,警方表示,安裝車牌鏡頭主要是防範搶劫、汽車爆竊等的罪案發生。

