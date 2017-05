By

【KTSF 黃恩光報導】

東灣阿拉米達縣的禁膠袋令,週一起進ㄧ步擴展至縣內所有零售商。

在阿拉米達縣,所有的雜貨店藥房以及賣酒精的店鋪,ㄧ早就推行禁膠袋令,週一起就擴展至縣內所有零售商,包括餐館及流動美食車等。

市民外出時謹記要自備購物袋,不然的話,每個膠袋就要徵收1毫。

