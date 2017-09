阿拉米達縣監獄兩女囚犯逃獄 當局發照追緝

By

【KTSF 崔凱橋報導】

位於東灣Dublin市的聯邦低設防監獄,在週一晚有兩名女子逃獄,阿拉米達(Alameda)縣警局發放其中一名女子的照片,呼籲民眾提供線索。

警方表示,相片中37歲的Irene Alina Mitchell,在上週一晚上7時15分逃獄後,最後一次被人目擊的地點是在東灣Livermore市。

警方形容Mitchell是印第安原住民、身高5呎8吋、重180磅,啡色頭髮及眼睛,頸上紋有 “Adan” 的字體。

另一名逃犯是34歲的白人女子Anna Armstrong,身高5呎5吋、175磅、啡色頭髮以及淺啡色的眼睛。

二人因為觸犯毒品罪,分別判監110及63個月。

任何人如有Mitchell以及Armstrong的消息,請致電(877) 926 8332與警方聯絡。

