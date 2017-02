By

有意在今年2月14日情人節註冊結婚的情侶要注意,東灣阿拉米達縣的婚姻登記處現正接受當天的預約。

阿拉米達縣的官員表示,奧克蘭及Dublin的辦公室正接受婚姻註冊的預約。

要在情人節當日結婚,情侶們最遲要在2月10日前向市府部門排期結婚及預約正式註冊。

為了讓情侶們在結婚當日有難忘的回憶,奧克蘭市府特地佈置了一個全新的註冊房間,而Dublin的註冊地點將會是一個戶外的庭園。

縣官員指,每個註冊典禮的費用是75元,在情人節當日上午9時至下午4時進行,每次註冊的時間大約20分鐘,當日亦接受Walk-in無預約辦理,但名額有限,先到先得。

雖然新人可以在兩個地點註冊,但只能在奧克蘭辦公室領取結婚證書。

