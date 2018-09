By

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda市的一個海灘,最近發生多宗企圖性侵案,警方呼籲當地民眾提高警惕。

警方透露,一名女子週二報稱在Alameda市西部的Robert W. Crown沙灘,被一名年輕男子企圖性侵。

警方表示,同樣地點在上週六和8月6日也發生類似事件。

警方表示,懷疑涉案的是一名短髮、 身材瘦小的年輕非洲裔男子。

有任何消息的民眾,或者看到任何可疑的人,可以聯絡警方。

