【KTSF 游瑋珊報導】

東灣阿拉米達市推出32個住宅單位,給低收入家庭申請租住,租金限在住戶收入的三成,迄乞已接獲上萬份申請。

阿拉米達市名為Stargell Commons的住宅發展項目,發展歷時4年,讓低收入人士申請,至今已收到一萬份前期申請。

項目提供32個一房或三房單位,市房屋局會資助當中7個單位,留給市內最低收入家庭,另外25個讓收入是區內入息中位數三成至六成的人士申請,租金限在住戶收入的三成,以一房單位計,月租約400多至850元。

市房屋局表示,這是與社區發展資源組織的合作,房屋局需要對阿拉米達市不同收入,而需要住屋的人負責,現實是相對低收入的人,在阿拉米達市幾乎不可能找到住屋。

查詢詳情,請點擊此處。

