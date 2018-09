By

【KTSF】

一項新的研究顯示,在機場用來放置鞋子、液體和隨身物品進行安檢的塑料箱,最容易滋長細菌,是機場攜帶最多病毒的地方。

由諾丁漢大學和芬蘭健康與福利研究所發表在’BMC傳染病’雜誌上的研究報告顯示,機場有最多細菌的地方,可能跟人們想的有所不同。

研究人員檢測了扶手的表面、馬桶、Kiosk觸摸屏和兒童玩耍區域的玩具發現,在機場安檢處用來放置物品 、可放在傳送帶上進行安檢的塑料盒子,有最多的污染物。

為了幫助防止細菌擴散,科學家們鼓勵旅行者要經常使用洗手液徹底地洗手。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。