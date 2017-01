By

佛羅里達州發生的機場槍擊案,有目擊者稱在行李區取行李時,突然聽到槍聲連連,身旁的人突然相繼倒下。

John Schilcher接受Fox新聞台訪問時說,站在他身旁的一名人士槍聲傳出後立即倒下,之後還有其他人倒下,他見狀立即與妻子和外母伏在地上,這時槍聲還不斷在響。

他說槍手用盡子彈後,冷靜地再為手槍上彈,他要在看到警員站在他身旁後,才確定自己是安全。

佛州獨行槍手機場掃射 5人死亡8人受傷

在警方調查事件時,他一直伏在地上,不准動,因為警方接到報告指有第二輪槍擊,但稍後證實並非事實。

另外,有人在社交媒體Instagram上載視頻,當中可見有數人在行李認領處受傷,其中一人似乎頭部中槍躺在血泊中。

