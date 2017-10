By

【KTSF】

因應拉斯維加斯發生槍擊血案,美國多間航空公司宣布,將容許已訂機票前往或離開拉斯維加斯的旅客免費更改行程。

American Airlines、Delta Airlines和Alaska Airlines週一表示,免費更改行程的安排將在週二結束,而聯合航空則在週五結束。

內華達州旅遊及文化事務局發表聲明,向血案的死家家屬致哀,並相信拉斯維加斯在經過這段黑暗的日子後,會再次閃耀起來。

