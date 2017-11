航空公司也推黑五優惠 舊金山往港台500多元

By

【KTSF 梁秋玉報導】

計劃下個月或明年旅行的人有買便宜機票的機會了,許多國內外航空公司都在感恩節期間推出超低價機票,在黑色星期五及週一網路購物促銷,不過動作要快。

黑色星期五不止是商店想吸引顧客,就連航空公司也不錯過促銷機會,美國及海外各大航空公司由週三起至下週一,都紛紛推出超低價機票,例如冰島的WOW航空,由北美城市到歐洲大城市,如巴黎、倫敦、法蘭克福、阿姆斯特丹等,單程只需99元,從舊金山去這些城市,也只需129元。

新加坡航空黑色星期五出售的特價票,由舊金山往返東京及香港,最低價試過399元和498元。

加拿大航空由舊金山經溫哥華轉機往返香港或北京,單程票價也分別低至313元和298元。

台灣中華航空黑色星期五促銷,由舊金山往返亞洲主要城市,如台北、香港、曼谷及胡志明市,最低價是552元。

中國國航則推出由美國往返中國及亞洲城市票價減價15%,出遊時間可在11月25日至明年4月30日之間。

消費者可分別到這些航空公司網站查看購買特價票詳情,有些需要輸入促銷代碼BLACKFRIDAY或BLACKFRIDAY2017。

關注機票價格的分析人士指出,超低價的促銷機票通常很快就售完,價格經常有變動,因此看到滿意票價就要立即買票,航空公司都允許乘客在24小時內退票不收任何罰款,而若想買到超低價機票,乘客出行日期也最好有彈性。

