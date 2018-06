美國多間航空公司譴責當局拆散非法入境者家庭

By

【KTSF 江良慧報導】

在特朗普總統簽署行政命令,不再迫無證父母與子女分離,改為將一家大小拘留前,有幾間大航空公司發表聲明,譴責當局拆散非法入境者家庭。

American美國航空、United聯合航空和Frontier航空都在週二早上要求聯邦當局不要使用他們的飛機,去運載被迫與父母分離的無證兒童。

AA美航在聲明中表示,無意涉及拆散家庭,或更甚者從中獲利,說期望政府遵從他們的要求,並感激他們這樣做。

和很多美國的航空公司一樣,美航與聯邦政府有合約運載聯邦政府的人,但政府就無需透露乘客的身份。

聯合航空也在稍後發表類似聲明,說對移民政策深表關注,並已經聯絡聯邦官員,通知他們不應使用聯航的飛機,來運送與父母分離的無證兒童。

Frontier也在社交網上發聲明,說不會在知情的情況下,容許飛機把無證兒童運送離開他們的家人。

上星期有人在社交網上引述聲稱是機艙服務員所言,說看到16名無證兒童在深夜乘飛機,從阿利桑拿州飛到邁亞米。

全國最大的機艙服務員工會有代表向CNN表示,有越來越多機艙服務員表示,曾經在飛機上看到他們相信是無證兒童的乘客,說很多時候他們都不懂英語,沒有行李和看來很驚恐,部分兒童更在哭泣。

國土安全部對航空公司的聲明表示失望,指責是假新聞導致這些公司反對特朗普政府的政策。

