舊金山飛機餐飲業工人示威 抗議工資太低（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場週四有一班飛機餐飲業工人發起集會示威,抗議工資太低。

示威活動在3號大樓離境大堂門外進行,示威者當中很多華裔、菲律賓裔,以及拉美裔的員工,他們聲稱同為航空業的機師、空服人員、地勤等員工,工資都有增加,但是飛機餐飲業工人代遇沒有改善過,他們希望爭取更高工資和更好的福利。

飛機餐飲業工人雷女士說:”我的時薪是14.5元,工資很低,屬於最低層,(有沒有子女要養活?)有兩個子女,但應付開支並不夠,要租屋住。”

另一名工人何永年說,現在的工資根本不夠過活。

何永年說:”單是房租,都佔了很大部份開支,其實我們一直像為房東打工,除了交房租之後,手頭其實好緊,有一種好大的壓力,工作和生活壓力。”

何先生又表示,希望可以爭取透過公司購買醫療保險,他指由於自己英語不流利,購買醫保時有困難。

集會發起人表示,今次大部份示威者都是來自Gate Gourmet和LSG Sky Chefs兩間飛機餐飲公司的員工,兩間公司未作出回應。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。