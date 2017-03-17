赴中港台機票價格明顯回落 促銷票僅500多元（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

現在正是前往中、港、台探親或旅遊的最佳時機，從灣區出發的機票，比過去同期便宜大約兩成，甚至有直飛的促銷機票降到500元上下，甚麼時候出發？去哪裡最划算呢？

經常在注意飛往中、港、台機票的消費者，最近可能都注意到近期的價格明顯下降，甚至有促銷機票，便宜到500元有找。

美加旅遊發言人馬美玲說：”現在如果淡季的話，去亞洲價錢大概都在500塊錢左右，甚至到中國更便宜，大概有時候400多塊都有了，現在如果去台灣的話，最便宜就是剛推出華航大概500多塊，如果去中國北京、上海，有時候甚至400多塊，價格都很便宜。”

價格下降，對消費者當然是好消息，不過便宜的促銷機票並非天天都有，以華航飛台灣520元為例，僅限於5月出發新開通的下午航班。

本台記者再走訪舊金山華埠的另一家旅行社，牆上張貼的價格除了有499元低價票飛往中、港、台各地，平均都在600、700元上下，跟過去動輒千元上下的價格明顯便宜許多。

業內人士指出，機票價格下滑的重要因素跟油價下跌有關，除了油價成本低了，跟油價掛勾的附加費，也從過去的300多元降至100多元。

馬美玲說：”從去年開始油價開始比較平穩，甚至下降，所以當然也連帶影響到機票，機票的價格也都下降。”

不過油價並非單一因素，灣區直飛亞洲的市場，除了航空公司增加了，各公司的航班也增加了，使得市場出現供過於求。

像以前飛中國，大概就除了中國民航，其他別家就沒有，但是這兩年開始有很多家的航空公司都加入這個市場，所以它的線路多了，航班多了，相對就是供有點過於求，所以當然就是大家要競爭，所以價格就是你便宜，我比你更便宜。”

至於要怎麼樣才能買到便宜機票？除了要注意業者推出的促銷訊息，業內人士透露，選擇淡季出發是不變的法則，消費者也可以提早計畫，購買較便宜的早鳥票，或是保持出行的彈性，因為航空公司會在訂票情況不理想的情況下推出特定日期促銷。

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