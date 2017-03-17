赴中港台機票價格明顯回落 促銷票僅500多元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】
現在正是前往中、港、台探親或旅遊的最佳時機，從灣區出發的機票，比過去同期便宜大約兩成，甚至有直飛的促銷機票降到500元上下，甚麼時候出發？去哪裡最划算呢？
經常在注意飛往中、港、台機票的消費者，最近可能都注意到近期的價格明顯下降，甚至有促銷機票，便宜到500元有找。
美加旅遊發言人馬美玲說：”現在如果淡季的話，去亞洲價錢大概都在500塊錢左右，甚至到中國更便宜，大概有時候400多塊都有了，現在如果去台灣的話，最便宜就是剛推出華航大概500多塊，如果去中國北京、上海，有時候甚至400多塊，價格都很便宜。”
價格下降，對消費者當然是好消息，不過便宜的促銷機票並非天天都有，以華航飛台灣520元為例，僅限於5月出發新開通的下午航班。
本台記者再走訪舊金山華埠的另一家旅行社，牆上張貼的價格除了有499元低價票飛往中、港、台各地，平均都在600、700元上下，跟過去動輒千元上下的價格明顯便宜許多。
業內人士指出，機票價格下滑的重要因素跟油價下跌有關，除了油價成本低了，跟油價掛勾的附加費，也從過去的300多元降至100多元。
馬美玲說：”從去年開始油價開始比較平穩，甚至下降，所以當然也連帶影響到機票，機票的價格也都下降。”
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