赴中港台機票價格明顯回落 促銷票僅500多元（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

現在正是前往中、港、台探親或旅遊的最佳時機,從灣區出發的機票,比過去同期便宜大約兩成,甚至有直飛的促銷機票降到500元上下,甚麼時候出發?去哪裡最划算呢?

經常在注意飛往中、港、台機票的消費者,最近可能都注意到近期的價格明顯下降,甚至有促銷機票,便宜到500元有找。

美加旅遊發言人馬美玲說:”現在如果淡季的話,去亞洲價錢大概都在500塊錢左右,甚至到中國更便宜,大概有時候400多塊都有了,現在如果去台灣的話,最便宜就是剛推出華航大概500多塊,如果去中國北京、上海,有時候甚至400多塊,價格都很便宜。”

價格下降,對消費者當然是好消息,不過便宜的促銷機票並非天天都有,以華航飛台灣520元為例,僅限於5月出發新開通的下午航班。

本台記者再走訪舊金山華埠的另一家旅行社,牆上張貼的價格除了有499元低價票飛往中、港、台各地,平均都在600、700元上下,跟過去動輒千元上下的價格明顯便宜許多。

業內人士指出,機票價格下滑的重要因素跟油價下跌有關,除了油價成本低了,跟油價掛勾的附加費,也從過去的300多元降至100多元。

馬美玲說:”從去年開始油價開始比較平穩,甚至下降,所以當然也連帶影響到機票,機票的價格也都下降。”

不過油價並非單一因素,灣區直飛亞洲的市場,除了航空公司增加了,各公司的航班也增加了,使得市場出現供過於求。

像以前飛中國,大概就除了中國民航,其他別家就沒有,但是這兩年開始有很多家的航空公司都加入這個市場,所以它的線路多了,航班多了,相對就是供有點過於求,所以當然就是大家要競爭,所以價格就是你便宜,我比你更便宜。”

至於要怎麼樣才能買到便宜機票?除了要注意業者推出的促銷訊息,業內人士透露,選擇淡季出發是不變的法則,消費者也可以提早計畫,購買較便宜的早鳥票,或是保持出行的彈性,因為航空公司會在訂票情況不理想的情況下推出特定日期促銷。

