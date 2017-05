Airbnb與舊金山和解訴訟 短租業主必須向市府登記

By

【KTSF 游瑋珊報導】

短租平台Airbnb和HomeAway與舊金山市政府就如何向未註冊戶主執法達成和解,兩個短租平台會協助市府簡化註冊程序,讓戶主透過網站跟市府註冊,並會有讓市府核查的機制。

舊金山對網上短租平台的戶主每年出租天數有限制,為加強監管執法,也要戶主先要註冊才能營運,但至今估計只有約兩成多的戶主有登記。

市議會之後再瞄準企業出招,立例規定戶主如果未經註冊就出租,所屬的短租平台將面臨巨額罰款。

法例去年6月引發短租平台Airbnb和競爭對手HomeAway,聯手向聯邦法院提告舊金山市政府違反通訊準則法和憲法第一修正案,訴訟週一達成和解。

根據協議,Airbnb承諾在網站提供平台,讓戶主向市府申請註冊編號,公司每月還會向市府提交舊金山的出租單位列表,讓市府核查有關單位有否註冊,Airbnb會相應刪除沒註冊紀錄的單位,目標在約8個月內,所有出租單位都要有登記。

市府律師Dennis Herrera形容協議是執法上的一大轉捩點,Airbnb發聲明指協議確保戶主可繼續分享家裡空間。

舊金山樓市熾熱,短租模式一直被指減少長租單位供應,令居民租屋越來越難,但面臨限制的戶主也埋怨,打擊短租截斷了重要的收入來源。

