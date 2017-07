Airbnb業主涉種族歧視 要向韓裔租客賠償道歉（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

Airbnb 一個短租業主向一個美籍韓裔女子道歉並賠償5,000元。

美籍韓裔在加大洛杉磯分校唸法律的Dyne Suh,與朋友在2月到大熊湖山區滑雪,透過Airbnb 訂好住宿後,之後因為想加兩人和帶兩隻狗一起去,於是通知屋主兼獲確認後才出發。

但在當天到達前數分鐘,想跟屋主確認如何繳付額外住宿費時,屋主突然將她拒諸門外。

跟Dyne透過訊息溝通期間,屋主更提及因為她是亞裔,就算全世界只剩下她,也不會租屋給她,甚至還說正因如此,美國才需要總統特朗普。

加州公平就業及住屋部在調查後跟雙方達成協議,屋主同意道歉、賠償5,000元,以及修讀一個有關美國亞裔研究的課程。

屋主透過律師發聲明,為自己當天魯莽的行為和言論感到遺憾,並期望協議能帶來正面影響。

