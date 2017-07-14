Airbnb業主涉種族歧視 要向韓裔租客賠償道歉（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

Airbnb 一個短租業主向一個美籍韓裔女子道歉並賠償5,000元。

美籍韓裔在加大洛杉磯分校唸法律的Dyne Suh，與朋友在2月到大熊湖山區滑雪，透過Airbnb 訂好住宿後，之後因為想加兩人和帶兩隻狗一起去，於是通知屋主兼獲確認後才出發。

但在當天到達前數分鐘，想跟屋主確認如何繳付額外住宿費時，屋主突然將她拒諸門外。

跟Dyne透過訊息溝通期間，屋主更提及因為她是亞裔，就算全世界只剩下她，也不會租屋給她，甚至還說正因如此，美國才需要總統特朗普。

加州公平就業及住屋部在調查後跟雙方達成協議，屋主同意道歉、賠償5,000元，以及修讀一個有關美國亞裔研究的課程。

屋主透過律師發聲明，為自己當天魯莽的行為和言論感到遺憾，並期望協議能帶來正面影響。

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