【KTSF 劉瑩報導】

乘坐飛機的時候,你最害怕遇到什麼?應該不會比機長叫你祈禱更驚心動魄吧?

亞洲航空(AirAsia)一架搭載359名乘客,航空編號為D7237的航班,週日從澳洲珀斯起飛後,目的地是馬來西亞,由於引擎故障導致機身出現強烈顛簸將近兩個多小時。

乘客形容在飛機上好像進入洗衣機一般,其後機長決定返回珀斯,期間更一度兩次要求乘客祈禱求平安,幸好飛機最終安全著陸珀斯機場。

出事的是A330空中巴士,搭載的是勞斯萊斯倫特700引擎,這已經是該引擎本月第二宗,也是自5月以來的第三宗事故。

