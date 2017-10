北灣山火續污染空氣 口罩幾乎搶購一空（視頻）

By

【KTSF】

北灣發生連日山火,導致灣區出現破紀錄的空氣污染指數,各城市週五維持在紅色”不健康”水平,紅色火災危險警告有效期為週五下午5時至週六晚上11時。

舊金山公共健康部門發言人Naveena Bobba說:”對有敏感症狀,例如呼吸道或心臟病的民眾,應盡量避免外出活動,身體較健康的可以出門,但可能間中回室內休息,補充水分很重要,所以飲多些水。”

很多民眾這段期間搶著買口罩,令口罩幾乎賣光,另外,室內空氣潔淨機都相當搶手,有民眾表示在東灣Emeryville和Albany,逛了幾間Costco或Target等的大型百貨公司才找到一部。

市府當局提醒民眾,口罩和空氣潔淨機雖然有助阻隔微粒子,但並非必須品,留在室內才是上策。

另外,東灣Vallejo、West Contra Costa、Pittsburg、Mt. Diablo、Antioch、Martinez校區,以及Contra Costa社區學院校區的5間學院,宣布由於空氣質素不佳,週五決定繼續停課一天。

舊金山州立大學亦因空氣污染指數甚差,決定於週五及週末停課。

查詢灣區空氣狀況,可瀏覽:https://go.usa.gov/xnxhb

