北灣山火續污染空氣 口罩幾乎搶購一空（視頻）

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【KTSF】

北灣發生連日山火，導致灣區出現破紀錄的空氣污染指數，各城市週五維持在紅色”不健康”水平，紅色火災危險警告有效期為週五下午5時至週六晚上11時。

舊金山公共健康部門發言人Naveena Bobba說：”對有敏感症狀，例如呼吸道或心臟病的民眾，應盡量避免外出活動，身體較健康的可以出門，但可能間中回室內休息，補充水分很重要，所以飲多些水。”

很多民眾這段期間搶著買口罩，令口罩幾乎賣光，另外，室內空氣潔淨機都相當搶手，有民眾表示在東灣Emeryville和Albany，逛了幾間Costco或Target等的大型百貨公司才找到一部。

市府當局提醒民眾，口罩和空氣潔淨機雖然有助阻隔微粒子，但並非必須品，留在室內才是上策。

另外，東灣Vallejo、West Contra Costa、Pittsburg、Mt. Diablo、Antioch、Martinez校區，以及Contra Costa社區學院校區的5間學院，宣布由於空氣質素不佳，週五決定繼續停課一天。

舊金山州立大學亦因空氣污染指數甚差，決定於週五及週末停課。

查詢灣區空氣狀況，可瀏覽：https://go.usa.gov/xnxhb

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