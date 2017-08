國航北京飛舊金山航班延誤 乘客機艙呆等8小時（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中國國際航空(Air China)8月8日從北京飛回舊金山的班機,延遲了將近12小時才起飛,其中乘客在悶熱的機艙等待將近8小時。

編號為CA 985的航機,起點是重慶飛北京再飛舊金山,但原因不明,重慶飛北京這段取消,原本預定下午3時40分從北京出發飛往舊金山,中午大約12點多,飛機慢慢駛入空橋,乘客都以為會準時出發,結果3點到了,還沒宣布登機,4點,5點多了,部分乘客已按奈不住前往櫃枱要個理由。

乘客要求國航領導出來,得到的答案卻是天氣不佳,不過乘客指責國航睜眼說瞎話,因為這天北京白天晴空萬里。

沒有得到任何滿意答覆後,只好再繼續等,大約6點半終於宣布登機,乘客一窩蜂衝上去,結果上了飛機後,在悶熱的機艙繼續等待,此時聽到機長廣播。

機長說:”這次我們深表歉意,延誤的主要原因是北京本場的流量控制,現在我們也在等塔台給我們的起飛時間。’

機組人員説飛機放行完全取決於塔台做流量控管,或許北京首都機場晴天,但外圍氣流可能不穩定,不過還是有乘客質疑為什麼别架飛機照常升降,究竟是怎樣一套標準?

就這樣,乘客們從白天等到天黑,從晴天等到下雨打雷,飛機一度在跑道上慢慢滑行,繞了一大圈之後,又回到登機門,乘客在悶熱的機艙等了7、8個小時。

其間國航提供了第一個晚餐,一直到半夜兩點多才起飛。

有乘客說,最主要是不知道為什麼誤點,後面誤點是因為天氣原因,但之前天氣很好,第一段被誤點才造成後面的延誤,在飛機上8個小時是挺長的。

由於從北京飛往舊金山的班機嚴重誤點,也因此週二預計下午兩點多要從舊金山飛往北京的班機,也一直延誤到週三凌晨12點多才出發。

本台記者致電國航查詢週二班機誤點的原因,國航營業部負責人Judy Woo代表總經理向被延誤的乘客致歉,並指出當天雖然北京天空晴朗,但是雲量已經開始累積,誤點還是天氣因素。

不過有乘客對於中國籍的航空公司總是拿天氣或是控管來當藉口無法接受。

有乘客說,在中國,國內的航班也是一樣,都是3至5小時延遲,都是說天氣原因,否則就是航空管制這個理由,然後都不是航空公司的責任,這次是她等最長的一次,等了12小時,下次我不敢坐。

事實上國航誤點嚴重已經為人垢病,有乘客此行從舊金山飛北京誤點3小時,從北京飛台北誤點5小時,這次回舊金山又誤點。

也有乘客表示曾經班機直接在北京被取消,被轉到廣州飛回舊金山,幾乎搭過國航的乘客都有這樣不愉快的經驗。

