舊金山國際機場險發生空難 再涉加航客機

舊金山國際機場7月初差點發生一場嚴重空難,3個多月後的上週末,再發生同類事件。

本次事件中的加拿大航空(Air Canada)781號班機,上週日由加拿大蒙特利爾出發,飛往舊金山國際機場,在飛行了6小時後,準備在晚上9點半在28R跑道降落。

但在班機離機場越來越近時,機場控制塔指示該班機不要著陸,據Bay Area News Group獲得的錄音顯示,機場控制塔向該班機連續發出6次通知,指示該班機暫時不要著陸,而改為重新爬升,並在上空盤旋,等待著陸機會。

但聯邦航空管理局發言人Ian Gregor透露,該加航飛機並未回應控制塔的指令,在該班機即將降落時,控制塔工作人員用紅色警示燈指示機師放棄著陸。

據聖荷西水星報報導,控制塔這樣連續發出指令,是因為不知道早前在該跑道著陸的飛機是否已經離開,跑道是否已經為即將到達的班機做好著陸的準備。

但是最後該班機仍然在該跑道降落,空管局發言人稱,所幸的是,早前在該跑道著陸的班機已經離開,著陸後,加航機師告知控制塔,其空中通訊系統出現問題。

空管局發言人亦表示,機師在距離機場還有6英哩時,就收到控制塔的著陸準備,又稱班機即將降落時,控制塔用紅色警示燈指示機師放棄著陸的方式,是在機師不回應控制塔指令的情況下,行業使用的標準警示方式,目前聯邦航空管理局仍然在調查事件。

而在今年7月7號,一架從加拿大多倫多飛往舊金山國際機場的加航飛機在預備降落時,本應在28R跑道著陸,但飛機卻向著與28R跑道平行的跑道飛行。

當時那條平行的跑道停著4架坐滿乘客、入滿油、準備起飛的客機。

