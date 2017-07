By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山國際機場上週五差點發生一場嚴重空難。

據East Bay Times獨家報導,一架從加拿大多倫多飛往舊金山國際機場的Air Canada加航飛機,在上週五晚11時45分左右,在預備降落時本應在28R跑道著陸,但飛機卻向著與28R跑道平衡的C滑行跑道飛行。

當時C滑行跑道停著四架坐滿乘客,入滿油,準備起飛的客機。

在危急關頭,有人提出警告指飛機正向著滑行跑道降落,控制塔即時叫加航機師爬升,在上空盤旋。

該加航759班機最終安全降落,加航及聯邦航空管理局目前正調查事件。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。