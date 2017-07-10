劉曉波肝癌腫瘤增大傳危殆 臨終前望離開中國

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美國和德國專家會診後，指他可以出國，但最後能不能離開中國，仍要視乎中國當局放不放人。劉曉波好友指，相信劉曉波想走，更加多是希望太太劉霞和劉霞的弟弟可以離開中國，不過中方仍然未鬆口，而醫院一帶更加強對記者的監控，除了防止記者接近劉曉波外，亦防止記者採訪外國專家。

外國專家發出劉曉波狀況適合出國治療之後，瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院，明顯加強保安，除了不讓記者進入醫院外，在醫院正對面、德美專家和使館人員下榻的酒店，從早到晚都有便衣坐在大堂監視。

記者離開酒店嘗試往醫院方向走，沿路亦有便衣跟蹤，相信是要避免記者和外國專家接觸。醫院通報劉曉波病情加劇，血壓下降，肝臟被膜下腫瘤局部破裂出血，國內專家建議進入積極搶救狀態，不適合局部放射治療。

據了解，美國和德國都願意接收劉曉波、太太劉霞和劉霞被判11年有期徒刑的弟弟劉暉。胡佳認為，劉曉波臨終都想離開中國，相信是希望太太劉霞和劉暉能夠得到自由。

胡佳又認為，劉曉波若果在中國去世的話，很可能掀起各地哀悼活動，而且如何安葬他，以後每年如何控制拜祭活動等，都是中國地當局的維穩難題，因此他認為讓劉曉波去外國，對中國當局而言亦是明智的做法。

下午開始，不斷傳出劉曉波病情危殆的消息。自從德國、美國的醫療專家及使館人員來到瀋陽，參與劉曉波的救治之後，原本如常應診的醫院，就變成一個敏感地方，附近一帶區域，從早到晚都有拿著對講機的便衣監視著周邊情況，特別是記者的一舉一動，而隨著愈來愈多有關劉曉波的壞消息傳出，當局更加嚴陣以待。

有分析指，當局是怕一旦劉曉波過身後，不但有大批境外記者來採訪，更要防備全國各地有人來悼念，所以當局一定要提早作好準備。

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