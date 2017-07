劉曉波肝癌腫瘤增大傳危殆 臨終前望離開中國

By

美國和德國專家會診後,指他可以出國,但最後能不能離開中國,仍要視乎中國當局放不放人。劉曉波好友指,相信劉曉波想走,更加多是希望太太劉霞和劉霞的弟弟可以離開中國,不過中方仍然未鬆口,而醫院一帶更加強對記者的監控,除了防止記者接近劉曉波外,亦防止記者採訪外國專家。

外國專家發出劉曉波狀況適合出國治療之後,瀋陽的中國醫科大學附屬第一醫院,明顯加強保安,除了不讓記者進入醫院外,在醫院正對面、德美專家和使館人員下榻的酒店,從早到晚都有便衣坐在大堂監視。

記者離開酒店嘗試往醫院方向走,沿路亦有便衣跟蹤,相信是要避免記者和外國專家接觸。醫院通報劉曉波病情加劇,血壓下降,肝臟被膜下腫瘤局部破裂出血,國內專家建議進入積極搶救狀態,不適合局部放射治療。

據了解,美國和德國都願意接收劉曉波、太太劉霞和劉霞被判11年有期徒刑的弟弟劉暉。胡佳認為,劉曉波臨終都想離開中國,相信是希望太太劉霞和劉暉能夠得到自由。

胡佳又認為,劉曉波若果在中國去世的話,很可能掀起各地哀悼活動,而且如何安葬他,以後每年如何控制拜祭活動等,都是中國地當局的維穩難題,因此他認為讓劉曉波去外國,對中國當局而言亦是明智的做法。

下午開始,不斷傳出劉曉波病情危殆的消息。自從德國、美國的醫療專家及使館人員來到瀋陽,參與劉曉波的救治之後,原本如常應診的醫院,就變成一個敏感地方,附近一帶區域,從早到晚都有拿著對講機的便衣監視著周邊情況,特別是記者的一舉一動,而隨著愈來愈多有關劉曉波的壞消息傳出,當局更加嚴陣以待。

有分析指,當局是怕一旦劉曉波過身後,不但有大批境外記者來採訪,更要防備全國各地有人來悼念,所以當局一定要提早作好準備。

