波多黎各災民仍陷人道危機 急需糧水物資

【KTSF 江良慧報導】

4級颶風Maria在10天前吹襲波多黎各後,當地數以百萬計人目前仍然陷於人道危機,島上大部分地區仍然斷水斷電,汽油甚至現金的供應也出現短缺,氣象局週五更對部分地區發出洪水氾濫警告,令已經惡劣的情況有可能再惡化。

連日來媒體都有報導,波多黎各居民目前仍然水深火熱,但週四,處理國土安全部長Elaine Duke卻這樣形容當地情況。

Duke說:”我知道這確實是個好消息,關於我們接觸到居民的能力,和這毀滅性颶風中,有限度的死亡數字。”



但波多黎各首府聖胡安的市長卻絕對不認同是好消息。

國防部週四宣布,任命陸軍三星中將Jeffrey Buchanan在當地統領4000名美軍的救災工作,不過Buchanan將軍週五接受CNN訪問時透露,美軍人數和設備都不足夠,計劃要增派更多飛機和直升機,以及加派空軍、海軍,以及陸軍醫療隊人手。

