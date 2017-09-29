波多黎各災民仍陷人道危機 急需糧水物資

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【KTSF 江良慧報導】

4級颶風Maria在10天前吹襲波多黎各後，當地數以百萬計人目前仍然陷於人道危機，島上大部分地區仍然斷水斷電，汽油甚至現金的供應也出現短缺，氣象局週五更對部分地區發出洪水氾濫警告，令已經惡劣的情況有可能再惡化。

連日來媒體都有報導，波多黎各居民目前仍然水深火熱，但週四，處理國土安全部長Elaine Duke卻這樣形容當地情況。

Duke說：”我知道這確實是個好消息，關於我們接觸到居民的能力，和這毀滅性颶風中，有限度的死亡數字。”



但波多黎各首府聖胡安的市長卻絕對不認同是好消息。

國防部週四宣布，任命陸軍三星中將Jeffrey Buchanan在當地統領4000名美軍的救災工作，不過Buchanan將軍週五接受CNN訪問時透露，美軍人數和設備都不足夠，計劃要增派更多飛機和直升機，以及加派空軍、海軍，以及陸軍醫療隊人手。

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