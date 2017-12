中國人口越趨老化 黑龍江留不住年青人

【i-CABLE】

根據官方統計,預計到2050年,中國老年人口會達到4.8億,三成人口是65歲以上,人口老化問題已經迫在眉睫,對地方政府財政壓力相當大,黑龍江成為全國首個養老金洗突的省份最重要的原因,是黑龍江留不住年青人,令年輕人剛畢業就想逃離他們的出生地。

東北地區經濟近年下滑,但具體情況有多差呢?人社部最近公布的一份報告,顯示東北三省的養老基金已入不敷支。

以黑龍江為例,2016年養老金預支320億元(人民幣),加上前年用剩下來的88億元仍補貼不了,總虧欠232億元,是全國首個花光結餘的省份。

這個數字再次引發全國對東北經濟的討論,分析亦認為養老金告急,顯示年輕人口流失已響起警告,開始不夠錢養老人家。

歸根究底為何年輕人要走呢?回顧歷史,東北地區曾被譽為「共和國長子」,是很多大型國企的工業基地,建國初期有重要地位,但隨著產業升級轉型,近年東北地區的 GDP 增長排名都是包尾,學者指就是因為傳統國企在這裡佔主導,經濟缺乏動力,令年輕人都不想留在當地發展。

當局曾指東北近十年,人口流失了100萬,不過民間機構推算出的數字就嚴峻很多,由二百萬到四百萬都有,但無論數字是多少,有一點無容置疑的是,走的人大部分都是企業中高層及最有生產力的員工。

人口流失帶出的問題就是人口老化,2015年,東北地區人口的年齡中位數為四十三歲,比全國的38歲高5歲,東北的生育率亦是全國最低。

中央近年指要振興東北經濟,出台多項有利政策,但東北經濟一直沒起色,學者指是因為國企壟斷的格局仍未改變,他認為東北不能只靠中央輸血。

