聯邦政府發信警告售賣電子煙給未成年人士的零售商,以及要求Juul電子煙公司提交有關產品的文件。

FDA向全國40家零售店發警告信,指出店方非法售賣電子煙給18歲以下人士,以及沒有檢查買煙人士的身份證明文件。

另外,FDA也罕有地向電子煙公司Juul發信,要求公司提供有關研發電子煙產品以及市場推廣的文件。

FDA表示,關注到Juul電子煙產品越來越受中學生歡迎,學生在校園吸食這個牌子電子煙的個案大幅增加。

當局表示,尼古丁影響兒童腦部發展,而吸食電子煙的年輕人,未必知道電子煙的禍害。

