By

【KTSF】

聯邦司法部長Jeff Sessions週五頒布指引,今後只要某一方聲稱宗教自由受到侵犯,就可以凌駕眾多民權保護,這意味同性或跨性別社區的民權保障、婦女權益及其他方面的反歧視措施,在宗教自由面前都要讓路。

Sessions 這項指引被認為是落實特朗普對保守福音派選民的討好政策,但有法律界人士認為,Sessions捅出一個火藥庫,將會引來眾多的官司訴訟。

民權團體已經開始發聲,抨擊Sessions的新指引會鼓勵歧視。

司法部的民權部門將根據新指引,而檢討屬下各項司法行動,以確保不抵觸宗教自由。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。