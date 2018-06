By

【KTSF】

中半島San Carlos一家小學去年發生課後輔導員非禮兒童的案件,案中的亞裔男被告對控罪不抗辯。

19歲被告Hoang Kim Tran週二在法庭對於兩項非禮兒童的嚴重控罪表示不抗辯,檢察官指出,被告去年8月底至9月底期間,在San Carlos的Brittan Acres小學擔任課後輔導員期間,涉嫌非禮3名6歲女學生。

警方表示,被告去年7月在一個夏令營非禮另一名兒童。

被告的保釋金為100萬元,目前仍然被拘留,法庭將於8月底判刑。

