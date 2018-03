全美高中生週六發起反槍械暴力遊行 灣區14市響應

By

【KTSF 崔凱橋報導】

由全美高中生號召的全國反槍械暴力集會”March for Our Lives”遊行將於3月24日週六在全國舉行,灣區亦有14個城市響應活動。

“March for Our Lives”的遊行目的是”聚集在一起,推動國會議員將學生安全放在首位,並加強槍械管制”。

灣區有14個城市包括舊金山響應活動,舊金山遊行路線由Civic Center廣場開始,至Embarcadero結束。

舊金山交通局表示,屆時Market街、Civic Center,以及Embarcadero附近一帶的路段,交通會非常擠塞,另外,Muni巴士亦因活動而改道。

以下為灣區14個城市遊行活動的時間和集合地點:

舊金山

時間:1 p.m.

地點:Civic Center Plaza, 335 McAllister, San Francisco

中半島

Burlingame

時間:10 a.m.

地點:850 Burlingame Avenue, Burlingame

Pacifica

時間:9:30 a.m.

地點:5000 Pacific Coast Highway, Pacifica

Redwood City

時間:1 p.m.

地點:2200 Broadway, Redwood City

San Mateo

時間:12 p.m.

地點:2720 Alameda de las Pulgas, San Mateo

南灣

聖荷西

時間:11 a.m.

地點:200 E Santa Clara Street, San Jose

東灣

Alameda

時間:12 p.m.

地點:1500 Park Street, Alameda

奧克蘭(屋崙)

時間:10 a.m.

地點:1 Frank H Ogawa Plaza, Oakland

Richmond/West County

時間:11 a.m.

地點:1300 Nevin Avenue, Richmond

San Leandro

時間:9 a.m.

地點:250 Dutton Avenue, San Leandro

北灣

Napa

時間:9 a.m.

地點:2425 Jefferson, Napa

Novato

時間:11 a.m.

地點:901 Sherman Avenue, Novato

Santa Rosa

時間:10 a.m.

地點:600-636 Fourth Street, Santa Rosa

Sonoma Valley

時間:12 pm.

地點:453 First Street East, Sonoma

