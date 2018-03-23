全美高中生週六發起反槍械暴力遊行 灣區14市響應

【KTSF 崔凱橋報導】
由全美高中生號召的全國反槍械暴力集會”March for Our Lives”遊行將於3月24日週六在全國舉行，灣區亦有14個城市響應活動。
“March for Our Lives”的遊行目的是”聚集在一起，推動國會議員將學生安全放在首位，並加強槍械管制”。
灣區有14個城市包括舊金山響應活動，舊金山遊行路線由Civic Center廣場開始，至Embarcadero結束。
舊金山交通局表示，屆時Market街、Civic Center，以及Embarcadero附近一帶的路段，交通會非常擠塞，另外，Muni巴士亦因活動而改道。
以下為灣區14個城市遊行活動的時間和集合地點：
舊金山
時間：1 p.m.
地點：Civic Center Plaza, 335 McAllister, San Francisco
中半島
Burlingame
時間：10 a.m.
地點：850 Burlingame Avenue, Burlingame
Pacifica
時間：9:30 a.m.
地點：5000 Pacific Coast Highway, Pacifica
Redwood City
時間：1 p.m.
地點：2200 Broadway, Redwood City
San Mateo
時間：12 p.m.
地點：2720 Alameda de las Pulgas, San Mateo
南灣
聖荷西
時間：11 a.m.
地點：200 E Santa Clara Street, San Jose
東灣
Alameda
時間：12 p.m.
地點：1500 Park Street, Alameda
奧克蘭（屋崙）
時間：10 a.m.
地點：1 Frank H Ogawa Plaza, Oakland
Richmond/West County
時間：11 a.m.
地點：1300 Nevin Avenue, Richmond
San Leandro
時間：9 a.m.
地點：250 Dutton Avenue, San Leandro
北灣
Napa
時間：9 a.m.
地點：2425 Jefferson, Napa
Novato
時間：11 a.m.
地點：901 Sherman Avenue, Novato
Santa Rosa
時間：10 a.m.
地點：600-636 Fourth Street, Santa Rosa
Sonoma Valley
時間：12 pm.
地點：453 First Street East, Sonoma
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