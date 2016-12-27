聖誕節後購物熱展開 有民眾說只是趁熱鬧（視頻）

By

【KTSF 梁慧珊報導】

週一是聖誕節之後的第一個購物日，灣區不少民眾也按照傳統出來行公司購物。

一家大小出來血拼，要過的第一關是找停車位，不少汽車都要四圍兜圈找空位。

商店前人來人往，有人一袋二袋，也有人志在和身邊的人談談天。

“很好，可愛的一天，你有買東西嗎? 未買，仍然在看。”

“(你來之前，知不知道自己想要什麼？)

不知道只是逛逛而已。”

“我買了一件背心和牛仔褲，明天我會看雪。多少錢呢？$17.99。”

聖誕節當天，大部分餐廳和商店都不營業。如果沒有派對參加，可以說沒有什麼好去處。週一不少民眾出來行公司，重點不一定是購物，而是希望找個人氣旺盛的地方落腳。

＂昨天沒有地方去，今天不錯。＂

何況今時今日購物不一定要出門 。

“全部網上購物也一樣。”

也有人不喜歡隨波逐流。其他人有的東西，自己不一定都要有。

“覺得東西夠用就好了。（不會因為便宜而買？）買回去可能也用不著。”

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。