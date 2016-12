聖誕節後購物熱展開 有民眾說只是趁熱鬧（視頻）

By

【KTSF 梁慧珊報導】

週一是聖誕節之後的第一個購物日,灣區不少民眾也按照傳統出來行公司購物。

一家大小出來血拼,要過的第一關是找停車位,不少汽車都要四圍兜圈找空位。

商店前人來人往,有人一袋二袋,也有人志在和身邊的人談談天。

“很好,可愛的一天,你有買東西嗎? 未買,仍然在看。”

“(你來之前,知不知道自己想要什麼?)

不知道只是逛逛而已。”

“我買了一件背心和牛仔褲,明天我會看雪。多少錢呢?$17.99。”

聖誕節當天,大部分餐廳和商店都不營業。如果沒有派對參加,可以說沒有什麼好去處。週一不少民眾出來行公司,重點不一定是購物,而是希望找個人氣旺盛的地方落腳。

"昨天沒有地方去,今天不錯。"

何況今時今日購物不一定要出門 。

“全部網上購物也一樣。”

也有人不喜歡隨波逐流。其他人有的東西,自己不一定都要有。

“覺得東西夠用就好了。(不會因為便宜而買?)買回去可能也用不著。”

