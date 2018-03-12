北灣退伍軍人院舍槍擊血案 槍手為華裔曾派駐阿富汗

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【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣Napa縣的小城市Yountville一間退伍軍人院舍，上週五早上發生的開槍和挾持人質事件，36歲的華裔槍手Albert Wong及3名院舍職員死亡，一起來瞭解多些關於槍手的背景資料，以及犯案動機。

Yountville市市長形容，36歲的槍手Wong是一名英雄，但因為內心有魔鬼，而導致今次槍擊案的發生。

Wong上週五早上持槍闖入院舍中非牟利組織The Pathway Home租用的位置，有消息指，Wong開槍殺死3名女職員，之後自殺身亡，有調查員亦證實，Wong退伍後曾經在這裡接受治療。

不過在案發前，Wong因為曾經恐嚇其中一名死者，已經被勒令退出治療，3名被殺的死者中，Jennifer Gonzales被殺時已經懷有身孕，是她與丈夫的第一胎。

不過縣警至今仍不肯透露Wong是隨機殺人，還是有特定目標要殺死這3人。

Wong的監護人表示，Wong小時候父親離世，而母親因為有精神問題未能照顧Wong，由監護人接手養大Wong。

Wong自小表示想參軍，他最後亦達成願望，成為步兵，Wong於1998年至2002是後備軍，2010年至2013年他被派助阿富汗，Wong在2013年8月退伍。

他因為槍法卓越和在阿富汗服務獲獎，監護人稱，Wong在阿富汗目睹很多可怕的事，令他心理出現問題。

Wong退伍後，曾與監護人在Millbrae居住一個月，因為精神狀態出現問題，他加入The Pathway Home接受治療，希望治好創傷後，回到學校讀書修讀商業及電腦工程，不過Wong最終未能達成目標。

Yountville市長同樣是The Pathway Home的董事局成員，他不肯透露為什麼Wong會被踢出計畫。

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