北灣退伍軍人院舍槍擊血案 槍手為華裔曾派駐阿富汗

【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣Napa縣的小城市Yountville一間退伍軍人院舍,上週五早上發生的開槍和挾持人質事件,36歲的華裔槍手Albert Wong及3名院舍職員死亡,一起來瞭解多些關於槍手的背景資料,以及犯案動機。

Yountville市市長形容,36歲的槍手Wong是一名英雄,但因為內心有魔鬼,而導致今次槍擊案的發生。

Wong上週五早上持槍闖入院舍中非牟利組織The Pathway Home租用的位置,有消息指,Wong開槍殺死3名女職員,之後自殺身亡,有調查員亦證實,Wong退伍後曾經在這裡接受治療。

不過在案發前,Wong因為曾經恐嚇其中一名死者,已經被勒令退出治療,3名被殺的死者中,Jennifer Gonzales被殺時已經懷有身孕,是她與丈夫的第一胎。

不過縣警至今仍不肯透露Wong是隨機殺人,還是有特定目標要殺死這3人。

Wong的監護人表示,Wong小時候父親離世,而母親因為有精神問題未能照顧Wong,由監護人接手養大Wong。

Wong自小表示想參軍,他最後亦達成願望,成為步兵,Wong於1998年至2002是後備軍,2010年至2013年他被派助阿富汗,Wong在2013年8月退伍。

他因為槍法卓越和在阿富汗服務獲獎,監護人稱,Wong在阿富汗目睹很多可怕的事,令他心理出現問題。

Wong退伍後,曾與監護人在Millbrae居住一個月,因為精神狀態出現問題,他加入The Pathway Home接受治療,希望治好創傷後,回到學校讀書修讀商業及電腦工程,不過Wong最終未能達成目標。

Yountville市長同樣是The Pathway Home的董事局成員,他不肯透露為什麼Wong會被踢出計畫。

