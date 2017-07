By

【i-CABLE】

阿富汗首都喀布爾發生自殺式汽車炸彈襲擊,最少35人死亡,數十人受傷,塔利班組織承認策動襲擊。

爆炸地點冒出濃煙、火光,波及旁邊建築及汽車。這兒是喀布爾西部,現場是政要聚居地,附近有學校及商舖。

兇徒在早上繁忙時間發動襲擊,不少死傷者是平民。相信是兇徒襲擊目標的巴士,燒剩車架,現場一帶建築物亦受波及。

警方指兇徒駕駛載有炸藥的汽車,撞向巴士。塔利班恐怖組織承認策動襲擊,稱殺死了數十個情報人員,並指已監視目標巴士兩個多月。

不過,當局指,巴士乘客是礦業及石油部門職員,情報部門否認有人員傷亡。

阿富汗礦業及石油部門職員乘坐的巴士,去年10月亦在喀布爾受襲擊,4人死亡。據聯合國統計,單在今年上半年,阿富汗已有逾1,600人在暴力襲擊中喪生。

