【KTSF】

阿富汗首都喀布爾一間選民登記中心發生自殺式炸彈襲擊,造成57人死亡,百多人受傷。

事發後現場一片混亂,碎片散滿一地,隨處可見的血跡,死傷者遺留下來的鞋子推滿路邊,不少人的情緒激動。

事發當地時間週日早上約10時,在首都喀布爾西部一個選民登記中心,當時有很多選民正在登記處辦理手續。

消息指,一名恐怖分子在登記中心的門口引爆裝在身上的炸彈,令很多民眾走避不及。

警方指襲擊是針對排隊領取國民身份證的平民,炸彈威力強勁,附近幾公里內的汽車和住宅的窗戶都被震碎,極端組織伊斯蘭國承認施襲。

阿富汗今年10月舉行國會選舉,外界一直憂慮極端分子策動襲擊破壞選舉。

