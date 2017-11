舊金山有可負擔房屋業主被指違規出租單位

By

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山房價高昂,公寓住宅的的價錢動輒過百萬,但是中等收入人士可以透過市府的房屋計劃,以低於市價的價錢,可能是少於50萬,買到一個公寓單位,本地KPIX5號電視台的獨家報導指出,有不少人濫用可負擔房屋計劃。

舊金山的可負擔房屋計劃,為首次置業的中低收入人士提供低於市價的房屋,即是你之後變成百萬富翁,只要你住在該單位,就可以繼續擁有該可負擔單位。

KPIX電視台調查報導發現,有人違反規定將單位租出,在Potrero Hill 18街一個公寓單位的屋主是Margarita Popova,記者按門鈴,無人回應,然後記者找到Popova住在一棟接近150萬的獨立屋中。

鄰居表示,Popova已經住在這裡多年,但是她否認,聲稱他仍居住在18街的公寓單位。

不過,記者在Craigslist網站上發現,Margarita以月租3,100元,徵求出租她的可負擔公寓單位,當記者向她問及此事,她說從沒有這樣做。

在Embarcadero,另一個可負擔公寓單位無人回應,然後記者發現屋主Caroline Novak,在中半島Redwood City買下225萬的房屋。

記者問Novak她是否居住在Embarcadero的公寓單位,她說是,還說只是到Redwood City的屋住數天。

還有Amy Gussin,她在紐約、洛杉磯和中國北京都擁有物業,她將在New Montgomery街的可負擔單位以一晚149元在Airbnb出租,而自己就住在千禧大廈一個價值幾百萬的單位。

舊金山市長辦公室房屋及社區發展部轄下的可負擔房屋置業計劃總監Maria Benjamin說:”濫用該政策的人對比真正受惠的人士其實是很少數。”

Benjamin說:”當局正在行動,想大家知道和明白當局正在觀察這些單位,和監察這些單位,我們也會起訴違規業主。”

市府律師正在對3宗涉及可負擔房屋計劃欺詐的案件進行起訴,並對Gussin、Novak和Popova提出訴訟。

有鄰居發現有問題,然後向政府投訴。

Janet同樣是可負擔單位的業主,和Caroline Novak住在同一棟樓,她幾年前曾經投訴過一名住在隔壁的屋主,但沒有結果。

Janet同時表示,在該棟大樓5個可負擔單位之中,最少有2個不是業主自住的,與此同時,大批低收入的舊金山居民仍然在輪候可負擔房屋。

Janet表示,20年前得知自己獲得可負擔房屋單位,就像中了頭獎一樣,看到有人濫用這個計劃,覺得很難過。

市長房屋辦公室表示,當局正在調查接近40宗涉及濫用可負擔房屋計劃的案件。

