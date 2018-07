By

【KTSF】

特朗普政府有官員透露,特朗普政府將會撤回前總統奧巴馬時代,鼓勵大學及大專院校收生時,以學生族裔為考慮因素的平權政策。

特朗普政府將於週二稍晚正式公布這項決定,這項轉變,將會令學府收生時,可以採取族裔中立的政策。

