2020年人口普查缺經費進行 恐影響少數族裔（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國將會在2020年進行下一次人口普查,但是人口普查辦公室目前面對領導層空缺和經費不足,可能導致人口普查無法有效進行,特別影響少數族裔。

美國憲法規定,每10年進行一次人口普查,政府機構將用所得數據,來規劃對國民教育、保健、交通以及退伍軍人等多方面的政策。

美國每年有6,000億的聯邦撥款,是通過人口普查的數據來分配。

下一次人口普查在2020年進行,但是國會通知人口普查局,不但經費不能高於2010年,而且經費還會不足。

人口普查預演將在明年展開,但普查局長在今年6月辭職,這個職位必須經由聯邦參議院確認,但總統至今尚未提名接替的人選,令普查局領導層出現真空狀態。

和人口普查工作有關的組織表示,最容易受影響的是一些難以點算的社區,特別是少數族裔,而2020年的人口普查也將會高度依賴科技,這將會面臨某些威脅。

前聯邦眾議院人口普查委員會人事主任Terri Ann Lowanthal說:”沒有人會反對將普查過程現代化,但是科技也會帶有網絡安全的問題,都會有不論是真的,或是想像中的威脅。”

一些服務少數族裔社區的機構也認為,目前特朗普政府挑起的反移民情緒,也會導致人口普查無法有效進行。

美亞正義前進會執行主任John C. Yang說:”一些少數族裔會害怕政府官員,在亞裔社區也一樣,要是沒有對這些社區的妥善宣傳,一些人士或許不會回應人口普查員的詢問。”

另外,全國人口普查區域分局也將削減一半,減少到250間,人口普查臨時工同樣也將減少半數,減到30萬名。

