特朗普或取消DACA計劃 灣區移民組織提供資源協助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區多個移民組織表示,擔心特朗普可能有意取消保障無證兒童的DACA行動,因此會為無證移民及DACA持有人提供資源獲得保障,民眾可以從甚麼途徑取得這些保障呢?

根據移民組織提出的指引,當中列出DACA一旦取消,僱主無權立即開除持有效工作證的DACA員工;社會安全號碼仍然繼續生效;身在國外受DACA保護的人應立即回國;不論移民身份是否合法,民眾都有權在移民執局官員前保持沈默。

另外,舊金山市府一份指引又教導當移民執法局(ICE)官員上門造訪你的家或公司時,你不要開門 除非他有搜查令;你可以保持沈默,引用憲法第五條;不要簽署任何文件,除非有律師監證;以及致電(415) 200-1548 報告。

對於有些無證人士的家長因害怕身份被揭露而不敢送孩子回校及領取福利,華人權益促進會就這樣回答。

華人權益促進會馮弘美說:”關於讀書和領福利的問題,我們就跟大家說不用擔心,因為法律還未變,如有改變,我們會在社區講座提供資料,保護自己和家庭。”

9月9日上午9時半,在舊金山市立大學將會舉行免費的公民入藉工作坊,讓民眾有機會查詢移民法資料。

