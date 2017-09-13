華裔社區組織呼籲特朗普移民政策或帶來人道衝擊（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任後，持續收緊移民政策，週二有部分華裔社區組織出面呼籲各界關注特朗普的移民政策帶來的人道衝擊。

位於舊金山華埠的華人權益促進會，週二邀集專為亞裔無證人士發聲的ASPIRE成員，探討特朗普總統上任後推動一系列收緊移民政策對社區的影響，尤其是在人道方面的衝擊。

華裔藝術家Maria父母來自中國，1980年代末移民到墨西哥，她隨著父母跨越邊境，從墨西哥來到美國，是一名無證人士。

Maria說：”加強執法、邊境巡邏加上ICE的行動，我們總是害怕會被驅逐出境。”

而來自台灣的緬甸華裔Amy則是DACA的受益者，DACA容許暫緩遣返年輕無證人士，不過特朗普政府上週宣布廢除DACA，讓她的工作和生計面臨威脅。可能因為我做組織工作的關係

Amy說：”其實對現狀我是感到很憤怒的，因為我覺得我們應該利用這個時機來做組織運動，而不是再躲回之前沒有人，知道我們沒有身份的情況。”

華人權益促進會表示，特朗普上任後，華裔移民社區受到很大的影響。{SB}