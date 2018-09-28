性侵受害者有何方法緩解或消除心理陰影（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

如果自己是一名性侵受害者，應該怎樣面對未來生活，又有甚麼方法可以幫助緩解甚至消除心理陰影呢？

有資料顯示，美國每一分鐘平均就有9人可能遭受疑似性侵行為，而且有77%的受害者都不會舉報，因為被性侵的經歷會令她們很痛苦。

心理博士龍林雪萍（Shirley Long）說：”有很多受害者覺得，她們被性侵是一件很丟人、很可恥的事，你一方面覺得這個人玷污了自己，侵犯了自己，同時你會感到一種非常無助，一種羞恥感。”

心理博士龍林雪萍說，受害者也擔心報案後，要不斷與人討論和回答一些細節問題，有些受害者甚至覺得，不講就可以淡化事件，而性侵會讓受害者在心理、情感和身體上都受到重大傷害。

林雪萍說：”你有可能得到性病、懷孕、經過墮胎這些，但是在心理情感層面，通常都是一個長期性的陰影和受傷，比較常見的是憂鬱症，還有緊張焦慮症，恐懼。”

此外，還有創傷後遺症，或情緒失調，例如舊事重現，就是其中一種後遺症，也就是說，很久以前發生的性侵，受害者至今仍覺得會發生在身邊。

如果再次遇到類似當時受害的情景，例如特定的人、地點，甚至燈光等，都會令她們想起曾被性侵的不愉快經歷，會更加緊張害怕，受害者也有可能有自殺和自殘傾向，或厭食、暴飲暴食。

林雪萍說：”因為這種問題本身是受害人，她想要對自己身體和情感能夠有全面的一點控制，然後會有酗酒吸毒的可能性。”

龍林雪萍表示，家人朋友應對性侵有正確觀念，不能責怪受害者，而是應該鼓勵和支持她們，讓性侵受害者首先願意告訴可信賴的家人和朋友。

林雪萍說：”然後我覺得你能夠第一步說出來的話，接著大家就會幫助你，對你自己也比較容易尋求一些正確的管道，舉報加害的這個人*

心理專家建議，如果發現受害者睡不好覺，上班上學也沒有精神，食慾不振，容易情緒緊張，應該建議他們尋求專業的心理輔導，鼓勵他們積極治療，勇敢面對未來的生活。

需要求助的受害者，也可與亞洲婦女服務中心聯絡，電話：(415) 788-1008。

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