性侵受害者有何方法緩解或消除心理陰影（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

如果自己是一名性侵受害者,應該怎樣面對未來生活,又有甚麼方法可以幫助緩解甚至消除心理陰影呢?

有資料顯示,美國每一分鐘平均就有9人可能遭受疑似性侵行為,而且有77%的受害者都不會舉報,因為被性侵的經歷會令她們很痛苦。

心理博士龍林雪萍(Shirley Long)說:”有很多受害者覺得,她們被性侵是一件很丟人、很可恥的事,你一方面覺得這個人玷污了自己,侵犯了自己,同時你會感到一種非常無助,一種羞恥感。”

心理博士龍林雪萍說,受害者也擔心報案後,要不斷與人討論和回答一些細節問題,有些受害者甚至覺得,不講就可以淡化事件,而性侵會讓受害者在心理、情感和身體上都受到重大傷害。

林雪萍說:”你有可能得到性病、懷孕、經過墮胎這些,但是在心理情感層面,通常都是一個長期性的陰影和受傷,比較常見的是憂鬱症,還有緊張焦慮症,恐懼。”

此外,還有創傷後遺症,或情緒失調,例如舊事重現,就是其中一種後遺症,也就是說,很久以前發生的性侵,受害者至今仍覺得會發生在身邊。

如果再次遇到類似當時受害的情景,例如特定的人、地點,甚至燈光等,都會令她們想起曾被性侵的不愉快經歷,會更加緊張害怕,受害者也有可能有自殺和自殘傾向,或厭食、暴飲暴食。

林雪萍說:”因為這種問題本身是受害人,她想要對自己身體和情感能夠有全面的一點控制,然後會有酗酒吸毒的可能性。”

龍林雪萍表示,家人朋友應對性侵有正確觀念,不能責怪受害者,而是應該鼓勵和支持她們,讓性侵受害者首先願意告訴可信賴的家人和朋友。

林雪萍說:”然後我覺得你能夠第一步說出來的話,接著大家就會幫助你,對你自己也比較容易尋求一些正確的管道,舉報加害的這個人*

心理專家建議,如果發現受害者睡不好覺,上班上學也沒有精神,食慾不振,容易情緒緊張,應該建議他們尋求專業的心理輔導,鼓勵他們積極治療,勇敢面對未來的生活。

需要求助的受害者,也可與亞洲婦女服務中心聯絡,電話:(415) 788-1008。

