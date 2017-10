By

【KTSF】

聯儲局下任主席的遴選工作接近尾聲,有媒體報道,現任理事Jerome Powell將會獲得特朗普總統提名,接替耶倫執掌聯儲局,特朗普本週出訪亞洲前,會宣布提名人選。

報導引述消息人士指,獲得財長Mnuchin大力推薦的Powell,成功打低史丹福大學教授John Taylor及現任儲局主席耶倫,贏得特朗普提名,但特朗普仍未作出正式決定,還有機會改變主意。

分析普遍預期,曾經在2012年加入聯儲局成為理事的Powell,貨幣政策立場屬於中性偏溫和派,因此耶倫連任,或是任命Powell為聯儲局主席,對當局的貨幣政策都不會構成重大改變。

