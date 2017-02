穆斯林七國持綠卡者仍可自由入境

By

【KTSF 古琳嘉報導】

總統特朗普頒布對七個穆斯林國家的移民禁令後,不但引發全國範圍的抗議,也讓許多移民社區不安 ﹐白宮週四發出更新的指引,持有綠卡的合法居民可自由入境。

特朗普暫時禁止七個穆斯林國家的公民移民和入境美國,讓華裔社區不少人也感到憂慮。儘管禁令僅限於來自伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及也門等七個國家的人士,來自中、港、台等地的人士並沒有在禁令範圍,但也有持綠卡的華裔人士感到不安,有人甚至擔心自己是否還能順利進出美國。

白宮週四對綠卡持有人發出更新指引,清楚規定在執行特朗普的這道行政命令時,對於合法的永久居民,也就是綠卡持有者入境美國時不須要額外的豁免 (waiver) ,言下之意,就是即使是來自該七個穆斯林國家的美國綠卡持有者,只要持有效證件就可以自由入境美國。

特朗普上週五的行政命令,最讓人困惑的就是對綠卡持有人的規定,原先行政官員指,來自那七國的綠卡人士入境美國時要申請一項豁免,並且要重新接受審查才能進入美國,而今天的新指引則已拿掉這個限制。

