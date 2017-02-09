ACWD水利局計劃兩年漲水費三成 用戶強烈反對（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

東灣阿拉米達縣水利局ACWD正計劃再度調漲水費三成，有用戶強烈反對，水利局將於明晚召開公聽會，讓民眾發表意見。

阿拉米達縣水利局服務接近35萬人，包括東灣Fremont、Hayward及Union City三個城市的用戶。

水利局計劃從今年三月開始調漲水費25%，到明年三月再調升5%，即兩年內增加水費三成。以一戶家庭每天使用200加侖水為例，每月將要多付$11.94的水費，到2018年三月再增加$2.98。

水利局表示，增加水費是因為乾旱，用戶節水，導致水利局收入減少。反對者則表示，水利局並沒有說明增加水費的收入將如何使用。

還有資料顯示，從2010至2016年，水利局的總營收增加超過四成，而去年更達到歷史新高。

反對者更認為，根據以往記錄，水利局的水費收入大部分都用於支付員工福利，而不是用來維修和更新水利設施，目前阿拉米達水利局有九成員工年薪超過十萬，當中六成超過15萬。

就這次的水費增加方案，阿拉米達水利局計劃於明晚2月9日，星期四晚六點舉行公聽會，讓民眾發表意見，地址是43885 S. Grimmer Blvd, Fremont.

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