ACWD水利局計劃兩年漲水費三成 用戶強烈反對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣阿拉米達縣水利局ACWD正計劃再度調漲水費三成,有用戶強烈反對,水利局將於明晚召開公聽會,讓民眾發表意見。

阿拉米達縣水利局服務接近35萬人,包括東灣Fremont、Hayward及Union City三個城市的用戶。

水利局計劃從今年三月開始調漲水費25%,到明年三月再調升5%,即兩年內增加水費三成。以一戶家庭每天使用200加侖水為例,每月將要多付$11.94的水費,到2018年三月再增加$2.98。

水利局表示,增加水費是因為乾旱,用戶節水,導致水利局收入減少。反對者則表示,水利局並沒有說明增加水費的收入將如何使用。

還有資料顯示,從2010至2016年,水利局的總營收增加超過四成,而去年更達到歷史新高。

反對者更認為,根據以往記錄,水利局的水費收入大部分都用於支付員工福利,而不是用來維修和更新水利設施,目前阿拉米達水利局有九成員工年薪超過十萬,當中六成超過15萬。

就這次的水費增加方案,阿拉米達水利局計劃於明晚2月9日,星期四晚六點舉行公聽會,讓民眾發表意見,地址是43885 S. Grimmer Blvd, Fremont.

