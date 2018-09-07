駕駛人購買汽油 每加侖要付多少稅款（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

在11月，加州選民將要表決一項是否廢除12美分汽油稅的提案，如果提案獲通過，入油時少付12美分，實際上在注入每加侖的汽油當中，你又正在支付幾多稅項呢？

加州在去年實施增加汽油稅12美分，追加撥款去維修公路和大橋，而今年11月選舉中的6號提案，就建議廢除這項12美分稅提案，交由選民表決。

其實在注入每加侖的汽油當中，你實際上正在付幾多稅項呢？

《聖荷西水星報》的分析指出，你在注入每加侖的汽油當中，其實正在支付一共大約73.82美分的稅款，稅款當中，有3角是加州汽油稅，包括了去年通過增加的12美分。

這筆固定的稅款，主要是用來維修公路和大橋，以及資助公共交通工具等。

另外18.4美分是聯邦政府汽油稅（Federal excise tax）、11.7美分是州府可調整汽油稅（variable state gas tax）、8.1美分是銷售稅、3.62美分是平均地方政府銷售稅，最後2美分是地下油缸存放費。

即是表示，就算通過6號提案，加州民眾在支付每加侖的汽油中，其實正在支付很多其他各種稅項。

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