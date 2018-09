駕駛人購買汽油 每加侖要付多少稅款（視頻）

By

在11月,加州選民將要表決一項是否廢除12美分汽油稅的提案,如果提案獲通過,入油時少付12美分,實際上在注入每加侖的汽油當中,你又正在支付幾多稅項呢?

加州在去年實施增加汽油稅12美分,追加撥款去維修公路和大橋,而今年11月選舉中的6號提案,就建議廢除這項12美分稅提案,交由選民表決。

其實在注入每加侖的汽油當中,你實際上正在付幾多稅項呢?

《聖荷西水星報》的分析指出,你在注入每加侖的汽油當中,其實正在支付一共大約73.82美分的稅款,稅款當中,有3角是加州汽油稅,包括了去年通過增加的12美分。

這筆固定的稅款,主要是用來維修公路和大橋,以及資助公共交通工具等。

另外18.4美分是聯邦政府汽油稅(Federal excise tax)、11.7美分是州府可調整汽油稅(variable state gas tax)、8.1美分是銷售稅、3.62美分是平均地方政府銷售稅,最後2美分是地下油缸存放費。

即是表示,就算通過6號提案,加州民眾在支付每加侖的汽油中,其實正在支付很多其他各種稅項。

