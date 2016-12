By

在電影《星球大戰》中,飾演莉亞公主的嘉麗菲莎(Carrie Fisher)逝世,終年60歲。

嘉麗菲莎飾演的莉亞公主,在戲中以女兒身挺身對抗帝國,讓不少觀眾留下深刻印象,她同時亦是小說家和戲劇作家,由她所寫的半自傳小說《來自邊緣的明信片》,1990年改編成電影,她擔任電影的編劇。

去年她受訪時表示,為拍攝新一輯星球大戰電影而要減肥。

嘉麗菲莎上星期五在英國倫敦飛往美國洛杉磯的途中心臟病發,一度停止呼吸,抵達後送往醫院急救。

其母日前曾表示,她的情況已趨穩定,但最終延至當地星期二早上不治,終年60歲。

