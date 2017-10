By

【KTSF】

有女演員指控老布殊總統曾非禮她,老布殊立即為事件致歉。

女演員Heather Lind在現已被刪除的Instagram帖文聲稱,在2014年一個場合,與坐輪椅的老布殊拍照,當時老布殊把手放在她身後非禮她,講了一個黃色笑話,之後再觸碰她。

她說當時在旁的老布殊太太芭芭拉更翻白眼,似乎在說別再來。

Lind說,事後有為布殊工作的保安告訴她,不應該站在老布殊身旁。

老布殊之後透過發言人發聲明,說他絕不會蓄意令任何人不快,為自己當時以為的幽默誠懇致歉。

