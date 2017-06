調查特朗普女兒鞋廠3維權人士被扣查一個月後獲釋

By

【KTSF 陶璟樂報導】

近日有3名維權人士因為在中國調查為特朗普總統女兒伊萬卡品牌鞋子代工的工廠,月前被當局拘留,至週三他們已獲釋,中國勞工觀察表示,有關的工廠確實涉嫌苛扣工資。

在江西贛州,其中一名維權人士華海峰和他的家人剛剛離開扣押他的警局,不願接受採訪。

據悉中國政府已經釋放了全部3名調查伊萬卡品牌代工工廠的佣工問題的維權分子,他們因為混入工廠做工被發現,當局指他們在工廠裡違法使用拍攝儀器,而把他們拘留。

他們都効力於中國勞工觀察,這家總部在紐約的非營利組織,致力於通過媒體監督中國工人的情況,及保障他們的權益。

該組織創辦人李強表示,伊萬卡品牌在華的代工廠是有嚴重問題。



李強說:”這是我們看到的最差工廠之一,工人要工作18個小時,有時候工作18小時一天,經常會被管理人員辱罵,常常拿不到他們的工資。”

同時他還披露,工廠讓工人簽假的工資單,他們拿到手的工資是低於工資表上的工資。

他表示,最初他有兩個目標:”第一個目標是要求伊萬卡本人去改善她在中國的供應工廠,第二個是她能夠通過她的影響力,去影響這些跨國公司去改善他們在中國的供應工廠。”

