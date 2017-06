By

因為不滿特朗普總統退出巴黎氣候協議的決定,美國駐華代理大使David Rank提出辭呈。

根據CNN報導,美國官員透露,David Rank對特朗普決定要美國退出巴黎氣候協定感到失望,所以選擇辭職。

Rank自1990年起就展開駐外職涯,從2016年1月起,就在北京代理駐華大使職務。

特朗普的駐華大使提名人,前愛荷華州州長Terry Branstad,上月底獲得國會參議院批准,即將成為新任駐華大使。

也有消息指出,領導白宮溫和派的特朗普女兒Ivanka Trump與女婿Jared Kushner,因為沒有成功說服特朗普留在巴黎氣候協議,加上厭倦政治鬥爭,向朋友透露夫妻倆考慮離開華府。

