署理聯調局局長參院作證 供詞與白宮言論有出入

By

【KTSF】

署理聯邦調查局局長Andrew McCabe週四在聯邦參議院委員會召開的聽證會上作供,討論特朗普總統突然辭退聯調局局長James Comey一事,其證供與白宮的表態有出入。

特朗普在辭退Comey後,白宮聲稱其中一個原因是聯調局上下以及公眾都對Comey失去信心。

不過,McCabe作證時稱,這說法不正確,他說Comey在聯調局享有充分的支持,直到今天也如是。

就聯調局對俄羅斯黑侵美國總統大選及與特朗普競選陣營關係的調查,McCabe形容,有關調查”高度重要”,並向參議員保證調查不會因為Comey被辭退而受阻。

McCabe向參議員承諾,他不會容忍白宮對調查進行干預,也不會向白宮匯報調查進度,他表示,迄今並沒有看到白宮有干預行動。

特朗普在解僱Comey的信函中,聲稱Comey曾3度向他表示,他並非被調查,McCabe對此回應稱,根據聯調局的慣例,並不會向個別人士披露他們是否正受調查,他也不會就Comey和總統的對話發表評論。

週三有媒體揭發,Comey被辭退前數天,曾向司法部要求撥出更多資源調查俄羅斯,McCabe表示不知道有關要求,並稱聯調局有足夠資源進行調查。

Comey曾向副司法部長Rod Rosenstein提及要求撥出更多資源一事,暫未知有關消息有否傳到特朗普耳中,但此事被揭後,兩黨都有議員要求白宮解釋辭退Comey的真正原因。

更多新聞:

聯調局局長向同僚發告別信 稱不會深究總統決定

特朗普白宮會俄羅斯外長 後者否認操控美國大選

聯調局局長被炒前 曾要求更多資源調查俄羅斯

特朗普辯護辭退聯調局局長決定 稱兩黨將會感謝他

A farewell letter from Comey that circulated among friends and colleagues said he does not plan to dwell on the decision to fire him or on “the way it was executed.”(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。