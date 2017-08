特朗普簽署備忘錄禁跨性別人士參軍 民權組織興訟

By

特朗普總統上週五正式簽署總統備忘錄,指示國防部無限期禁止跨性別人士參軍,美國兩個民權組織週一代表有意參軍或正在參軍的多名跨性別人士向特朗普提出訴訟,希望聯邦法院阻撓總統實施有關禁令。

其中一宗訴訟是在巴爾的摩提出,由美國民權自由聯盟(ACLU)代表6名正在陸軍、海軍、空軍、國民警衛軍和海軍後備軍服役的跨性別人士提出。

另一宗訴訟在西雅圖提出,由Lambda Legal組織代表一名跨性別陸軍和兩名有意參軍的跨性別人士提出。

奧巴馬總統在2016年6月撤銷禁令,准許公開的跨性別人士服役,並設定一年的限期,要軍方在今年7月前決定是否再次實施禁令。

但國防部長馬蒂斯之後把限期再延後至明年1月,如今特朗普就下令馬蒂斯把禁令伸延至無限期。

但至於是否讓已經公開身份的跨性別人士繼續服役,特朗普就交由國防部長去進一步探索。

特朗普要求馬蒂斯在6個月內設定有關現役跨性別人士的政策,並要在明年3月前落實執行。

