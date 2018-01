By

日本本田(Honda)汽車的中型房車Accord,在底特律舉行的北美國際汽車展,獲得汽車業界至高榮譽,被評選為年度最佳汽車。

全新設計的2018年型號Accord,已經是Accord的第10代,流線型的車身,令駕駛者可以更享受駕駛過程,乘客的座位也更舒適寬敞,車尾箱更是在眾多同級汽車中有最大容量。

新Accord更是首次配備Turbo引擎,基本版和頂級版的馬力,分別達到192和252。

此外,新車全部配備Honda Sensing,安全超感主動安全系統、方向盤、控制音響和氣溫按鈕也更換新設計,並且加入觸碰熒幕。

